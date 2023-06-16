Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 на релизе будет более производительным

Дело в том, что единственным недостатком использования одного ядра Cortex-X4 является то, что Snapdragon 8 Gen 3 может не продемонстрировать такую же производительность, как Dimensity 9300, у которого, по слухам, будет четыре высокопроизводительных ядра. С другой стороны, решение компании Qualcomm будет более энергоэффективным и для многих пользователей этот момент даже важнее, нежели безумная производительность в современных шутерах или гонках. И это одна из основных причин, по которым Qualcomm, по слухам, собирается представить свои собственные ядра Oryon начиная с запуска Snapdragon 8 Gen 4 в следующем году — ядра ARM слишком горячие, дабы ставить больше одного производительного ядра в систему на кристалле, но в этом случае компания проигрывает в производительности.