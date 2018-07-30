Qualcomm Snapdragon 855 - самый топовый процессор на рынке

Через несколько месяцев в продажу поступят первые смартфоны, со встроенным чипом Qualcomm Snapdragon 855. Он изготовлен с использованием 7-нм техпроцесса, когда Snapdragon 845 использует 10-нм техпроцесс. Поэтому получилось повысить его мощь, сократить нагревание, а также снизить энергопотребление.

Процессор Snapdragon 855 для смартфонов мощнее своего предшественника на 35%. В нем размещен модем SnapdragonX24 LTE, который способен разгоняться в сети 4G до скорости в 2 Гбит/с. Qualcomm умалчивает о том, что ее новый чип уже запущен в массовое производство и в августе начнутся его отгрузки ключевым партнерам.

Данный процессор можно будет встретить в смартфонах Sony Xperia XZ3 или же Google Pixel 3 XL (но это не точно). Также данный чип могут получить флагман OnePlus 6T и Xiaomi Mi MIX 3.