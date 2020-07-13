Qualcomm Snapdragon 865 Plus повысит производительность на 10%

Qualcomm объявила о выпуске нового мобильного чипа Snapdragon 865 Plus. Snapdragon 865 Plus 5G от Qualcomm оснащен процессором с тактовой частотой 3,1 ГГц, это выше, чем у Snapdragon 865. В паре с графическим процессором Adreno 650 связка обеспечивает повышением производительности в играх и приложениях до 10%. Чип совместим с Qualcomm FastConnect 6900, достигая скорости Wi-Fi до 3,6 Гбит/с. Модем Qualcomm Snapdragon X55 5G обеспечит скорость до 7,5 Гбит/с, что обеспечит плавность в играх через облако. Процессор будет поддерживать одну камеру до 200 Мп.

Новый смартфон ASUS ROG Phone 3, как ожидается будет работать на Snapdragon 865 Plus.