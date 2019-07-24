Qualcomm Snapdragon 865 будет питать флагманы 2020 года

Большинство Android флагманов 2020 года будут работать на следующем топовом чипе Qualcomm - Snapdragon 865. По слухам, Snapdragon 865 будет производиться с использованием технологии Samsung EUV, которая обещает увеличение производительности на 20–30% и повышение энергопотребления на 30–50%. Повышение также будет получено благодаря использованию конструкции ядра нового поколения Arm: Cortex-A77.

Графический процессор Adreno 650, который будет сопряжен с процессором в Snapdragon 865 принесет еще лучшую игровую производительность и другие графические плюсы. Для удовлетворения этого расширяющегося рынка 5G Qualcomm готовит две версии Snapdragon 865. Со встроенным чипом и без. Новый чип Qualcomm должен быть выпущен около 5 декабря 2019 года, а первые телефоны появятся в начале 2020 года.