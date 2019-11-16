Qualcomm Snapdragon 865 на 20 процентов быстрее своего предшественника

Qualcomm проведет свой ежегодный технологический саммит Snapdragon, 3 декабря в Мауи, Гавайи. Вполне вероятно, что компания анонсирует свой последний флагман SoC, Snapdragon 865.

Snapdragon 865 будет в виде восьмиъядерного процессора, но со следующей конфигурацией: одно высокопроизводительное ядро ​​Cortex-A77 с частотой 2,84 ГГц, три ядра Cortex-A77 с частотой 2,42 ГГц и четыре энергосберегающих ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Графическая работа выполняется с помощью процессора Adreno 650 с частотой 587 МГц.

Для сравнения: Snapdragon 855 имеет три ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,42 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц с процессором Adreno 640 GPU. Благодаря обновленным и более быстрым ядрам в Snapdragon 865, он должен быть на 20 процентов быстрее, чем его предшественник. Согласно предыдущим слухам, Snapdragon 865 выпускается в двух вариантах: с встроенным модемом Snapdragon X55 5G и без него.