Qualcomm Snapdragon 865

Некоторые производители уже работают над 64-Мп и даже >100-Мп камерами, а смартфоны с такими решениями могут быть представлены уже в этом году. О каких компаниях идет речь, не упоминается. Собеседник же считает, что улучшение качества фото за счет увеличения размера пикселей является более правильным подходом, чем гонка за количеством пикселей. Тем не менее, тенденции говорят об обратном. Ну а сама компания пока работает над новым стандартом записи видео с HDR10+, который будет реализован в Snapdragon 865 в этом году. Представители Qualcomm рассказали, что это связано с путаницей, которую вызывала у пользователей страница продукта на сайте Qualcomm, ведь в моду вошли 48-Мп камеры, поддержка которых не заявлено. Производитель отметил, что поддержка 192-Мп сенсоров была давно, но в описание добавляли только такие сенсоры, которые поддерживают технологии подавления шумов и некоторые другие плюшки.Qualcomm обновила данные своих ключевых чипсетов. Коснулись они раздела камер. Согласно новой версии описания Snapdragon 855, Snapdragon 845, Snapdragon 710 и некоторых других, теперь максимальное разрешение камеры может составлять 192 Мп, тогда как ранее там значились 23-Мп модули.