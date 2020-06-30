Qualcomm Snapdragon 875 готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Qualcomm уже разрабатывает процессор нового поколения для мобильных устройств, и что он будет крайне дорогим. Конечно, никто точно стоимость модели Snapdragon 875 не знает, так что говорить об этом пока что рано, но инсайдеры уверены в том, что этот процессор будут использовать только в самых дорогих флагманах. Это крайне странное решение со стороны производителя, но есть еще шанс того, что слухи просто неверные. В этом случае можно не паниковать, ведь флагманские процессоры на то и флагманские, чтобы они были дорогими и не совсем доступными. Ждем полноценного релиза и тогда можно будет говорить официально о каких-либо недостатках новинки.