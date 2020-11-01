Qualcomm планирует представить чипсет Snapdragon 875 на виртуальном саммите Snapdragon Tech в декабре. Теперь впервые появилась предполагаемая оценка этого SoC в AnTuTu Benchmark.

По слухам сети, Qualcomm Snapdragon 875 набрал 847 868 баллов в AnTuTu. Если эти слухи верны, то флагманский чипсет для смартфонов Qualcomm следующего поколения будет намного мощнее, чем Snapdragon 865 текущего поколения, который набирает 663752 балла на AnTuTu. Это означает, что предстоящий Snapdragon 875 станет самым мощным мобильным чипсетом в следующем году с точки зрения AnTuTu Benchmark.