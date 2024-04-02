Qualcomm Snapdragon X Elite демонстрирует прирост производительности

Некоторое время назад мобильный процессор Qualcomm Snapdragon X Elite прошёл целый цикл тестов в составе какого-то ноутбука компании Lenovo (производитель не называет модель и она не отображается в синтетическом тесте, так что об этом можно только догадываться). Данный ноутбук получил не очень высокие оценки в бенчмарке, хотя новинка явно оказалась мощнее предыдущего процессора компании под названием Snapdragon 8cx Gen 3. Но, вероятно, тогда тестировался инженерный образец процессора без оптимизации и соответствующих драйверов, так как новые результаты показывают повышение производительности на 49 процентов в бенчмарке Geekbench 6.

Судя по новым результатам, процессор в одноядерном тесте продемонстрировал оценку в 2427 баллов и 14254 баллов система получила в многоядерном тестировании. Ранее этот же процессор в том же синтетическом тесте показывал всего 1628 и 11392 баллов в тех же режимах, так что прирост на самом деле значительный. Специалисты отмечают, что сам бенчмарк Geekbench 6, вероятно, теперь более оптимизирован для платформы Snapdragon X Elite и чипу удаётся показать более высокую производительность. Также можно предположить, что производитель оптимизировал работу системы, чтобы процессор демонстрировал более высокую производительность. В любом случае работа в этом направлении идёт и это не может не радовать, потому что если процессор будет производительным, то и спрос на ноутбуки тоже возрастёт очень существенно.
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