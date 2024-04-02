Qualcomm Snapdragon X Elite демонстрирует прирост производительности

Судя по новым результатам, процессор в одноядерном тесте продемонстрировал оценку в 2427 баллов и 14254 баллов система получила в многоядерном тестировании. Ранее этот же процессор в том же синтетическом тесте показывал всего 1628 и 11392 баллов в тех же режимах, так что прирост на самом деле значительный. Специалисты отмечают, что сам бенчмарк Geekbench 6, вероятно, теперь более оптимизирован для платформы Snapdragon X Elite и чипу удаётся показать более высокую производительность. Также можно предположить, что производитель оптимизировал работу системы, чтобы процессор демонстрировал более высокую производительность. В любом случае работа в этом направлении идёт и это не может не радовать, потому что если процессор будет производительным, то и спрос на ноутбуки тоже возрастёт очень существенно.