Qualcomm Snapdragon X Plus показали партнёрам Microsoft

На текущий момент процессор Snapdragon X Elite является единственным ARM-процессором от компании Qualcomm, который официально ориентирован на Windows. Данный чип заявлен производителем, его уже достаточно длительное время тестируют и в ближайшее время состоится официальный анонс. При этом специалисты отмечают, что на самом деле к запуску готовится и Plus-версия, но пока что о ней нет никакой официальной информации. Здесь стоит отметить, что название Snapdragon X Elite на самом деле используется для трёх чипов — они все получили 12 ядер центрального процессора, 42 МБ кэш-памяти и модуль NPU, обеспечивающий производительность в области ИИ на уровне 45 TOPS. Отличаются эти процессоры исключительно тактовой частотой ядер, что позволяет производителю менять их энергопотребление в зависимости от задачи.

И если верить слитой информации, процессор Snapdragon X Plus похож на самую простую версию Elite, но у этого процессора всего 10 ядер, а не 12, что негативно сказывается на общей производительности. Вероятно, компания Qualcomm демонстрировала сравнительные тесты производительности процессоров Elite и Plus партнёрам, которые получили исчерпывающую информацию относительно грядущей новинки. При этом пока что рано говорить о том, насколько это будет производительное решение, так как помимо наличия производительного процессора нужно ещё получить достаточно софта, который будет справляться с запросами потенциальных покупателей.