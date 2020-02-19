Qualcomm Snapdragon X60 5G-модем со скоростью загрузки до 7.5 Гбит/с

Компания Qualcomm анонсировала третье поколение модема с поддержкой сети 5G.

Новый модем получил название Qualcomm Snapdragon X60. Первый в мире модем 5G, который построен по 5 нм техпроцессу.

Модем Qualcomm Snapdragon X60 поддерживает работу в сетях mmWave и sub-6.

Также модем может похвастаться обновлённым антенным модулем QTM535, а также скоростью загрузки данных до 7.5 Гбит/с и скоростью отдачи до 3 Гбит/с. Ещё модем стал более энергоэффективным и уменьшился в размерах и совместима с предыдущими сетями 4G/LTE, 3G и 2G.