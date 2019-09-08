Qualcomm Snapdragon среднего уровня получат поддержку 5G в 2020 году

Qualcomm будет интегрировать модем 5G в мобильные платформы не только в топовые устройства Snapdragon 8 Series, но и в чипы среднего уровня, Snapdragon 7 Series и Snapdragon 6 Series. Производитель заявляет, что эти мобильные платформы будут первыми в дорожной карте программно-совместимых мобильных платформ 5G и будут использовать систему модем-RF Snapdragon 5G.

12 мировых брендов планируют использовать мобильную платформу Snapdragon 7 Series 5G в своих будущих устройствах 5G. Ожидается, что устройства на базе мобильной платформы Snapdragon 6 Series 5G появятся на рынке во второй половине 2020 года.