Qualcomm анонсирует чипсет Snapdragon 8cx для Windows 10

На саммите Snapdragon Summit в Гавайях, Qualcomm продемонстрировала последний чипсет, предназначенный для компьютеров под управлением Windows 10 - Snapdragon 8cx.

Это преемник Snapdragon 850, но это совсем другой зверь. В то время как 850 был всего лишь модифицированным Snapdragon 845, предназначенным для мобильных устройств, 8cx является первым в своем роде SoC, созданным специально для ПК с Windows 10 с нуля. Это сделано на 7-нм процессе и должен появиться в третьем квартале следующего года. Компания заявляет, что производительность 8cx при запуске собственных приложений Windows ARM должна конкурировать с процессором Intel Core i5 U-series. Snapdragon 850 опустили Core i5-6300U в многоядерных тестах и ​​только немного отставали в одноядерных счетах, так что это, безусловно, правдоподобно - неудивительно, если 8cx нужно будет сравнить с текущей версией Core i5 8-го поколения. Графический процессор Adreno 680 от Snapdragon 8cx будет обрабатывать два 4K HDR-дисплея и будет иметь аппаратное ускорение для воспроизведения HD-видео 4K с разрешением 120 кадров в секунду. Процессорными ядрами чипсета будет Kryo 495, а также встроенный модем X24 Cat.20 LTE с максимальной теоретической скоростью загрузки 2 Гбит/с и 316 Мбит/с.

Поддержка третьего поколения PCI-E и USB 2.0 третьего поколения будет поддерживаться для «неограниченных периферийных устройств», а для хранения будет использоваться поддержка SSD NVMe. Встроенный процессор Hexagon 685 DSP обеспечит расширенный опыт работы с голосом для Cortana и Alexa, а также с процессором Qualcomm четвертого поколения AI. Поддерживается Bluetooth 5.0, а также Quick Charge 4+. 8cx, без сомнения, это самый быстрый Snapdragon когда-либо выходивший. Кроме того, это первый Snapdragon, получивший сертификацию для Windows 10 Enterprise, что крайне важно для принятия компаниями, которые могут быть заинтересованы в постоянно подключенной платформе для ПК.