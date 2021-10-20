Qualcomm анонсирует новую технологию RF-фильтра ultraBAW для следующего поколения 5G

Qualcomm анонсировала новую технологию RF-фильтра Qualcomm ultraBAW для следующего поколения 5G и WiFi.

Новый RF-фильтр Qualcomm ultraBAW расширяет передовые характеристики ранее анонсированной технологии Qualcomm® ultraSAW. В то время как Qualcomm ultraSAW охватывает низкие частоты от 600 МГц до 2,7 ГГц, Qualcomm ultraBAW охватывает диапазон от 2,7 до 7,2 ГГц, расширяя возможности подключения в среднем диапазоне до частот ниже 7 ГГц. Qualcomm ultraBAW также поддерживает сверхширокие каналы до 300 МГц и сосуществование с сетями 5G и / или Wi-Fi, что обеспечивает более быструю загрузку и выгрузку. Qualcomm Technologies работает с ведущими производителями оборудования для разработки следующего поколения подключенных устройств, позволяющих потребителям беспрепятственно получать максимальную производительность от сетей 5G NR и Wi-Fi, где бы они ни транслировали потоковое видео, загружали файлы или наслаждались возможностями виртуальной реальности.
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