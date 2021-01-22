Qualcomm анонсирует улучшенную мобильную платформу Snapdragon 870 5G

Qualcomm Snapdragon 870 5G является улучшенной версией чипсета Snapdragon 865+. Самым большим изменением Snapdragon 870 5G по сравнению с моделями 865 является его более высокая частота на 3,2 ГГц по сравнению с 2,84 ГГц на 865 и 3,1 ГГц на 865 Plus. Новая платформа оснащается процессором Kyro 585 и графическим процессором Adreno 650.

870 5G поддерживает камеры до 200 МП, запись видео 720p, а также поддерживает запись видео в 4K. Новая платформа поддерживает технологию HDR10, HDR10 +, Dolby Vision и HLG, а также фотосъемку в формате HEIF. Что касается дисплея, Snapdragon 870 5G может работать с 144 Гц дисплеем. Snapdragon 870 5G в этом году будет доступна на устройствах ряда производителей телефонов, включая iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, Xiaomi и других.