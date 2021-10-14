Qualcomm бросает вызов Google из-за чипсета Pixel 6 Tensor

Серия Google Pixel 6 знаменует собой первый случай, когда компания Mountain View предлагает телефон Pixel без участия процессора Qualcomm Snapdragon, поскольку вместо этого Google выбрала собственный чипсет Tensor.

Стоит отметить, что Google - не единственная компания, которая будет использовать собственный чипсет в своих флагманских телефонах в 2021 году. Это также единственная компания, которая прямо сейчас использует эксклюзивный чипсет в своих флагманах, поскольку и Huawei, и Samsung используют сочетание пользовательских SoC и Qualcomm в своих флагманах. Однако Google и Qualcomm объявили о партнерстве , в соответствии с которым процессор Snapdragon получит четыре года обновлений ОС и четыре года исправлений безопасности. Но это решение применимо к новым процессорам, таким как Snapdragon 888.
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