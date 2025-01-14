Qualcomm будет выпускать серверные процессоры

Судя по всему, компания Qualcomm нацелилась на рынок серверных процессоров, наняв бывшего главного архитектора Xeon от Intel. Стоит напомнить, что ранее производитель из Сан-Диего уже заявлял о своих намерениях активно искать новые бизнес-возможности, и следующим направлением, видимо, станут серверные процессоры, хотя на самом деле официально производитель об этом ничего не говорил. И с учётом того, что Qualcomm официально наняла ключевого участника команды Xeon, компания явно настроена конкурировать с лидерами рынка в обозримом будущем. Кроме того, специалисты отмечают, что серверные процессоры Qualcomm будут использовать ядра Nuvia, разработанные специально для высокопроизводительных вычислений, но пока что это все доступные детали технического характера.

Также аналитики данного рынка отмечают, что производитель на самом деле ничего не теряет, даже если на деле у него не выйдет покорить серверный сегмент рынка. Ведь разработки, которые будут получены в рамках работы над новыми чипами, можно будет спокойно использовать в мобильных процессорах или решениях для десктопа. Это то направление, где любые инновации так или иначе потом будут использоваться в других направлениях, так что Qualcomm просто делает инвестицию, а потом уже будет смотреть, как это монетизировать. С другой стороны, чем больше игроков на рынке серверных процессоров, тем больше возможностей для потенциальных клиентов получить лучший продукт за меньшие деньги.