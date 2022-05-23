Qualcomm демонстрирует новый эталонный дизайн Wireless AR Smart Viewer на базе Snapdragon XR2

Qualcomm Technologies объявила об очередной вехе в превращении расширенной реальности (XR) в следующую вычислительную платформу с эталонным дизайном Wireless AR Smart Viewer на базе платформы Snapdragon XR2. Беспроводной эталонный дизайн помогает OEM-производителям и ODM-производителям более легко и экономично создавать прототипы и выводить на рынок легкие очки дополненной реальности премиум-класса, чтобы обеспечить иммерсивный опыт, открывающий метавселенную.

Специально разработанная платформа Snapdragon XR2 премиум-класса теперь сочетает в себе высокую производительность в тонком и меньшем форм-факторе стекла AR. Фурнитура эталонного дизайна AR, разработанная Goertek, имеет профиль на 40% тоньше и более эргономично сбалансированное распределение веса для повышенного комфорта. SeeYA предлагает двойной бинокулярный дисплей micro-OLED, обеспечивающий разрешение 1920 x 1080 для каждого глаза и частоту кадров до 90 Гц, а также функцию отсутствия размытия в движении для обеспечения беспрепятственного использования дополненной реальности. Две монохромные камеры и одна RGB-камера в средстве просмотра Smart Viewer обеспечивают отслеживание головы с шестью степенями свободы (6DoF) и отслеживание рук с распознаванием жестов для достижения точности дополненной реальности. Используя системный подход, эталонный дизайн позволяет использовать беспроводную архитектуру с разделенной обработкой для распределения вычислительных рабочих нагрузок между смартфоном и очками дополненной реальности. Чтобы добиться действительно захватывающего опыта дополненной реальности, устройство обеспечивает задержку 3 мс между смартфоном и очками дополненной реальности. С решением FastConnect 6900 эталонный дизайн предлагает бескомпромиссное подключение Wi-Fi 6 / 6E и Bluetooth, что позволяет пользователям получать самые высокие коммерчески доступные скорости и увеличенный радиус действия.
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