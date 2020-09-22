Qualcomm добавляет новую мобильную платформу 5G в Snapdragon 7-Series

Qualcomm Technologies, Inc. анонсировала новую мобильную платформу 5G в Qualcomm Snapdragon 750G.

Новый Snapdragon 750G оснащен глобальной системой модема-RF Qualcomm Snapdragon X52 5G, которая поддерживает режимы mmWave и Sub-6 ГГц, режимы SA и NSA, TDD, FDD и динамическое совместное использование спектра (DSS), а также глобальный роуминг и глобальный мульти- SIM. Это комплексное решение «модем-антенна» позволяет устройствам на базе Snapdragon 750G поддерживать мультигигабитные соединения с молниеносной скоростью загрузки и выгрузки.

Snapdragon 750G предлагает игровые функции Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, чтобы обеспечить плавный игровой процесс с малой задержкой. Также оснащен графическим процессором Qualcomm Adreno 619, обеспечивает на 10% лучший рендеринг графики по сравнению со Snapdragon 730G.

Вдобавок оснащен новейшим процессором Qualcomm AI Engine 5-го поколения, обеспечивает интуитивно понятное взаимодействие, включая интеллектуальную камеру и видео, голосовой перевод, расширенную визуализацию на основе ИИ и улучшенный игровой процесс. Благодаря скорости до 4,0 триллиона операций в секунду (TOPS) Qualcomm AI Engine обеспечивает улучшение до 20% по сравнению со Snapdragon 730G.

Маломощный Qualcomm AI Engine обеспечивает подавление эха на основе ИИ и подавление фонового шума для улучшения игрового процесса и голосового чата. Также пользователи смогут слышать речь громко и четко благодаря пакету аудио и голосовой связи Qualcomm Technologies на базе искусственного интеллекта, интегрированному в Snapdragon 750G.

Ожидается, что коммерческие устройства на базе Snapdragon 750G появятся в продаже к концу 2020 года.

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