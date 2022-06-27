Qualcomm готовит к релизу Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 потенциально может быть анонсирован в четвертом квартале 2022 года, если инсайдеры правы и Qualcomm действительно проведёт очередную презентацию на своём мероприятии. Snapdragon Summit — это ежегодная конференция, на которой Qualcomm демонстрирует новейшие технологии, над которыми она работает, в том числе процессоры, которые будет питать будущие флагманы Android-платформы. Ожидается, что в этом случае Snapdragon 8 Gen 2 будет использоваться в премиальных телефонах 2023 года, и, согласно странице событий производителя чипов в Сан-Диего, саммит Snapdragon пройдет с 14 по 17 ноября.

Глядя на историю Qualcomm, флагманская мобильная процессор обычно анонсируется в первый день саммита Snapdragon, а это означает, что Snapdragon 8 Gen 2 может быть представлен 14 ноября. Ожидается, что партнеры Qualcomm, такие как Xiaomi, также примут участие в конференции, где мировой лидер может предоставить некую презентацию своей флагманской серии, поставляемой с Snapdragon 8 Gen 2. В этом случае эти смартфоны премиум-класса, скорее всего, будут называться Xiaomi 13 и 13 Pro. Мы также можем увидеть анонс преемника Snapdragon 8cx 3, который пока не назван, но в более ранних отчетах этот процессор был назван конкурентом M1. Ранее Qualcomm заявляла, что воспользуется приобретением Nuvia, чтобы повысить производительность своего будущего чипсета в попытке конкурировать с M-серией Apple. Будем надеяться, что у производителя это получится.