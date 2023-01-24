Qualcomm готовит мощный процессор Snapdragon 8cx Gen 4

Вчера на просторах интернета появилась информация о процессоре Snapdragon 8cx Gen 4, который в будущем будет использоваться в ноутбуках нового поколения на базе ARM. Собственно, по этому пути уже пошла компания Apple, которая предоставила своей аудитории внушительное время автономной работы при достаточно высокой производительности, а теперь по этому же пути хочет пойти и компания Qualcomm. И если предыдущие поколения процессоров компании выдавали достаточно низкую производительность, то Snapdragon 8cx Gen 4, если верить информации инсайдеров, будет на уровне с конкурентами по сегменту в этом вопросе. Впрочем, производительность не является главной фишкой новинки — основной бонус здесь в том, что Snapdragon 8cx Gen 4 поддерживает внешнюю графику.

Это значит, что пользователь может купить ноутбук на базе процессора Snapdragon 8cx Gen 4, после чего пользоваться им в течение дня на работе или, например, в кафе, а потом по прибытию домой просто подключить внешнюю видеокарту и спокойно играть в игры или заниматься более сложными задачами. В этом случае пользователь получает достаточно мобильное устройство, которое может похвастаться приличным временем автономной работы, но при необходимости ноутбук можно легко превратить в достаточно мощную рабочую станцию с внешней видеокартой топового уровня. Довольно необычная идея, которая в теории может понравиться потенциальным покупателям со всего мира. Вопрос лишь в стоимости таких ноутбуков.
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