Qualcomm готовит невероятно мощный чип Snapdragon 8 Gen 3

В последнее время на зарубежных информационных порталах стало появляться всё больше информации о грядущем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от компании Qualcomm, который, если верить поставщикам этой самой информации, должен получить новое производительное ядро. Благодаря этому ядру пользователь получит дополнительный прирост производительности в играх и прочих сценариях, где нужна максимальная отдача от системы на кристалле. Ранее инсайдеры предполагали, что новый процессор получит прирост производительности на уровне 10-15%, но не более того, теперь же другие источники заявляют о приросте в 30% как минимум. Это очень интересно, потому что подобного роста производительности мобильные процессоры не видели уже давно.

Дело в том, что на самом деле производители процессоров для смартфонов могут предоставить хоть 50% прирост производительности, но в этом нет практического смысла. Если каждый год демонстрировать такой внушительный прирост производительности, то через два-три поколения предоставить что-либо пользователям уже не получится, потому что производитель упрётся в потолок технологий. Так что прирост в 30% кажется очень даже необычным явлением, но, с другой стороны, мы в это с радостью верим, потому что Qualcomm нужно конкурировать не только с MediaTek, но ещё и с Apple. А у последней в плане производительности в последнее время всё очень даже хорошо, ведь компания делает свои собственные чипы и из года в год прибавляет в мощности.
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