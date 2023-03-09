Qualcomm готовит невероятно мощный чип Snapdragon 8 Gen 3…

Дело в том, что на самом деле производители процессоров для смартфонов могут предоставить хоть 50% прирост производительности, но в этом нет практического смысла. Если каждый год демонстрировать такой внушительный прирост производительности, то через два-три поколения предоставить что-либо пользователям уже не получится, потому что производитель упрётся в потолок технологий. Так что прирост в 30% кажется очень даже необычным явлением, но, с другой стороны, мы в это с радостью верим, потому что Qualcomm нужно конкурировать не только с MediaTek, но ещё и с Apple. А у последней в плане производительности в последнее время всё очень даже хорошо, ведь компания делает свои собственные чипы и из года в год прибавляет в мощности.