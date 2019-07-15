Qualcomm готовит процессор Snapdragon 215 для ультрабюджетных смартфонов

Компания Qualcomm в ближайшее время представит новую мобильную платформу Snapdragon 215, которая рассчитана на сверхбюджетные смартфоны, в том числе и на модели с Android Go.

Нам обещают преемника процессора Snapdragon 212, но на 50% быстрее. Это будет первый 64-битный процессор в серии с поддержкой камер с двумя сенсорами до 13 Мп, разрешения HD+ и съёмки видео в Full HD. Также Snapdragon 215 приписывают GPU Adreno 308, Snapdragon X5, который обеспечивает скорость загрузки LTE до 150 Мбит/с, поддержку Wi-Fi 5 и NFC для безналичных платежей. Скорее всего, такой процессор получат смартфоны стоимостью до 150 долларов. Когда именно его представят — пока неизвестно.