Qualcomm готовит специальную версию процессора Snapdragon 429 для смарт-часов

Несмотря на то, что осенью прошлого года Qualcomm выпустил новый чип Snapdragon Wear 3100, смарт-часам на его основе всё равно не хватает производительности. Похоже, компания это поняла и готовит к выходу ещё один SoC для носимых устройств.

Производитель сейчас тестирует два чипсета: WTP2700 (Snapdragon Wear 2700) и WTP429W (Snapdragon Wear 429). Они построены по 12-нанометровому техпроцессу и имеют 64-битную архитектуру. Обе модели проходят тесты с 1 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и 8 ГБ ПЗУ типа eMMC 5.1. Процессоры поддерживают LTE, Bluetooth 5.0 и функцию Track3, которая помогает датчикам считывать шаги во время движения. Чип пока проходит ранние тесты, так что его навряд ли выпустят в этом году.