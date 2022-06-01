Qualcomm хочет чтобы Arm была независимой компанией

Будучи дизайнерской компанией без фабрик, Arm стала одним из краеугольных камней технологической индустрии. Его конструкции процессоров, безусловно, самые распространенные в мире, и их можно найти во всем: от мобильных телефонов до автомобилей, интернета и даже второго по скорости суперкомпьютера в мире, японского Fugaku. Позиция Qualcomm в отношении компании по разработке чипов ранее была поддержана генеральным директором Intel Пэтом Гелсингером, который сказал, что он также видит ценность в отраслевом консорциуме, объединяющем ресурсы для приобретения Arm у Softbank таким образом, чтобы сохранить важнейшую интеллектуальную собственность компании на расстоянии вытянутой руки. от вооружения любым отдельным игроком технологической отрасли.