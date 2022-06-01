Qualcomm хочет чтобы Arm была независимой компанией

После неудачной попытки приобретения NVIDIA-Arm, в результате которой регулирующие органы сожгли мечту NVIDIA о приобретении британского разработчика чипов за 66 миллиардов долларов, игроки отрасли теперь обдумывают способы оградить Arm от аналогичных тактик приобретения, которые могут подорвать рыночный нейтралитет компании. В беседе с Financial Times генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон заявил, что поддерживает подход консорциума к приобретению Arm у материнской компании SoftBank. Японский конгломерат заплатил около $26 млрд за Arm в 2016 году и теперь планирует извлечь выгоду из своих инвестиций, проведя IPO британской компании, которое, как ожидается, состоится до конца 2023 года.

Будучи дизайнерской компанией без фабрик, Arm стала одним из краеугольных камней технологической индустрии. Его конструкции процессоров, безусловно, самые распространенные в мире, и их можно найти во всем: от мобильных телефонов до автомобилей, интернета и даже второго по скорости суперкомпьютера в мире, японского Fugaku. Позиция Qualcomm в отношении компании по разработке чипов ранее была поддержана генеральным директором Intel Пэтом Гелсингером, который сказал, что он также видит ценность в отраслевом консорциуме, объединяющем ресурсы для приобретения Arm у Softbank таким образом, чтобы сохранить важнейшую интеллектуальную собственность компании на расстоянии вытянутой руки. от вооружения любым отдельным игроком технологической отрасли.
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