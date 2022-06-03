Qualcomm хочет купить ARM

SoftBank все еще пытается купить компанию ARM после неудачной заявки на приобретение от компании NVIDIA. Qualcomm, например, действительно заинтересована этим приобретением, но после того, как регулирующие органы закрыли сделку с NVIDIA из-за опасений, что это нанесет ущерб конкуренции, надежды на прямое приобретение у производителя чипов уже нет. Вместо этого у компании есть другой план — или, лучше сказать, старый план, поскольку в отчетах двухлетней давности указывалось, что Samsung рассматривает аналогичную идею. План состоит в том, чтобы создать консорциум компаний, каждая из которых будет владеть небольшой долей ARM.

«Вам нужно, чтобы многие компании участвовали, чтобы они имели чистый эффект независимости ARM», — сказал генеральный директор Кристиано Амон в интервью Financial Times. Ранее Qualcomm была категорически против плана приобретения NVIDIA с тем же аргументом: ARM имеет решающее значение для технологического бизнеса, и принадлежность к одному производителю чипов будет разрушительной для конкуренции (SoftBank не производит полупроводники). Если многие компании имеют долю, то игровое поле будет равным. Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, уже предположил, что Intel может поддержать такой консорциум. Гелсингер встретился с главой Samsung Ли Джэ Ёном, как сообщается, чтобы обсудить сотрудничество в этом направлении, но пока что сделка выглядит скорее будущим проектом, чем реальным предложением.
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