Qualcomm и Samsung стремятся занять лидирующие позиции со своими 5-нм чипами

Компания Qualcomm анонсировала свой последний процессор Snapdragon 888, и в настоящее время запускаются смартфоны на его основе.
Процессор Samsung Exynos 1080 производится по 5-нм техпроцессу, также данный процессор в настоящее время используется в новых флагманах (Vivo X60).
Qualcomm и Samsung изо всех сил стараются извлечь выгоду из отсутствия Huawei из-за недавно введенных Соединенными Штатами санкций против китайского гиганта. Компания Samsung зарезервировала свой набор микросхем только для собственных смартфонов, теперь компания решила продавать его другим производителям мобильных устройств.