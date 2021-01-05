Qualcomm и Samsung стремятся занять лидирующие позиции со своими 5-нм чипами

Qualcomm и Samsung - два крупнейших производителя мобильных чипов, и компании продолжают совершенствовать свои технологии с каждой новой итерацией. Они анонсировали свои последние 5-нм процессоры и устройства на их основе, которые теперь выходят на рынок.

Компания Qualcomm анонсировала свой последний процессор Snapdragon 888, и в настоящее время запускаются смартфоны на его основе.

Процессор Samsung Exynos 1080 производится по 5-нм техпроцессу, также данный процессор в настоящее время используется в новых флагманах (Vivo X60).

Qualcomm и Samsung изо всех сил стараются извлечь выгоду из отсутствия Huawei из-за недавно введенных Соединенными Штатами санкций против китайского гиганта. Компания Samsung зарезервировала свой набор микросхем только для собственных смартфонов, теперь компания решила продавать его другим производителям мобильных устройств.