Qualcomm и Trimble объявляют о партнерстве

Технология определения местоположения Trimble RTX GNSS для телефонов на базе Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888 появится в этом году, во втором квартале. Промышленная технологическая компания сотрудничает с Qualcomm, чтобы обеспечить точность определения местоположения на уровне одного метра для смартфонов, что по словам Trimble, в 5 раз точнее по сравнению с используемыми в настоящее время платформами мобильных коррекционных услуг.

Trimble RTX обеспечивает более точную и качественную навигацию с наведением на уровне полосы движения для премиальных телефонов Android. Добавленная услуга будет доступна разработчикам приложений и поставщикам услуг, чтобы предоставлять более точную информацию о местоположении, улучшая пользовательский опыт для картографирования, вождения и других форм навигации.

Партнерство Trimble и Qualcomm также будет распространяться на OEM-производителей автомобилей и их поставщиков, использующих такое же позиционирование с точностью до метра, а также передовые системы помощи и технологий для автономного вождения.
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