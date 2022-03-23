Qualcomm и Trimble объявляют о партнерстве

Trimble RTX обеспечивает более точную и качественную навигацию с наведением на уровне полосы движения для премиальных телефонов Android. Добавленная услуга будет доступна разработчикам приложений и поставщикам услуг, чтобы предоставлять более точную информацию о местоположении, улучшая пользовательский опыт для картографирования, вождения и других форм навигации.
Партнерство Trimble и Qualcomm также будет распространяться на OEM-производителей автомобилей и их поставщиков, использующих такое же позиционирование с точностью до метра, а также передовые системы помощи и технологий для автономного вождения.