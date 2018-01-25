Qualcomm и проблемы со спросом

По мнению аналитиков мобильного рынка, у компании Qualcomm в 2018 году будут явные проблемы с продажами своих процессоров. Дело в том, что большинство крупных компаний уходят от зависимости и создают свои процессоры - такие уже есть у Huawei и Samsung, например, при том их процессоры даже другие компании покупают для своих гаджетов. Плюс, Xiaomi показала вторую версию своего процессора, который уже выглядит вполне приемлемым. Остается лишь небольшой ряд компаний, которые отказались от дешевых MediaTek ради дорогостоящих процессоров этой компании и если верить аналитикам, то год у Qualcomm будет тяжелый. Еще и эта история с подкупом Apple, которая подмочила репутацию компании, не сыграет в плюс производителю. Ждем аналитики от других компаний, интересна эта ситуация на рынке смартфонов.