Qualcomm меняет схему именования своих флагманских SoC

У Qualcomm была довольно хорошая схема именования своих чипсетов до тех пор, пока пару лет назад ее постоянно расширяющаяся линейка не начала перекрываться, что затруднило определение сравнения двух чипсетов по их именам. Теперь похоже, что компания планирует решить эту проблему, изменив схему имен, переименовывая свой следующий флагманский SoC, который должен быть представлен в следующем месяце.

Надежные аналитики Digital Chat Station и Ice Universe заявили, что новый лидер Qualcomm будет называться «Snapdragon 8 Gen 1» вместо ранее известного по слухам Snapdragon 898.

Затем смена названия, вероятно, распространится на другие линейки компании, что упростит определение возраста и статуса каждого нового набора микросхем.