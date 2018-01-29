Qualcomm не хочет продаваться

Сразу несколько компаний выступили против того, чтобы компания Qualcomm была продана Broadcom. Дело в том, что данное предложение поступило в 2017 году, где гигант рынка Broadcom предлагал 130 миллиардов долларов за покупку акций компании, технологий и так далее, но руководство Qualcomm отказалось, назвав сумму сделки слишком низкой, дабы ее рассматривать. Теперь пошли слухи о том, что сделка может состояться - после провала Qualcomm на суде, где подтвердили, что компания платила Apple за покупку своих чипов, ситуация с акциями не очень хорошая, да и заплатить утра в миллиард долларов тоже придется, что сильно ударит по компании. Однако, производители смартфонов не очень рады таким новостям, он боятся монополии, которая не даст рынку процессором развиваться достаточно активно, как того требуется.