Qualcomm не может спроектировать процессор Snapdragon 8cx Gen 4

Собственные ядра Qualcomm под названием Oryon были анонсированы ещё в 2022 году и позиционировались как первый и единственный серьёзный конкурент серии M от Apple. К сожалению, разработка собственных ядер оказалась сложнее, чем предполагалось, и несмотря на то, что компания доминирует на рынке базовых модемов 5G, появились слухи о возникших проблемах в этой области, которые могут задержать выпуск Snapdragon 8cx Gen 4. По слухам, Snapdragon 8cx Gen 4 будет доступен для партнёров Qualcomm в трёх конфигурациях, и самая мощная из них будет оснащена 12-ядерным центрального процессора (восемь малых энергоэффективных ядер и четыре производительных ядра).

Именно с этими ядрами и возникли проблемы — разработать архитектуру оказалось слишком сложной задачей. Впрочем, это вполне нормально — если бы создавать ядра было просто, то все компании имели бы собственные процессоры. Компания Samsung также пыталась обогнать конкурентов с помощью своих ядер Mongoose, но после неудачных попыток она всё же осталась верна дизайну ARM-0ядер. Google, по сообщениям, отложила разработку собственного решения на целый год, в то время как другие производители смартфонов, такие как Xiaomi и OPPO, вовсе прекратили разработку собственных процессоров. На текущий момент среди крупных компаний впереди оказалась только компания Apple, которая активно разрабатывает свои мобильные ядра и успешно производит их на заводах TSMC, что позволяет отрываться от конкурентов.
AMD готовит к релизу процессор Ryzen 5 5600X3D…
В сети появилась утечка данных о грядущем процессоре AMD Ryzen 5 5600X3D с технологией 3D V-Cache, которы…
Intel сильно упростит упаковку Core i9-13900K и Core i9-1390…
Инсайдеры сообщают, что процессоры Intel Core i9-13900K и Core i9-13900KS, два флагманских процессора для…
MSI нечаянно слила характеристики процессоров Intel 14-го по…
Все мы знаем, что компания Intel готовится выпустить свои процессоры 14-го поколения для настольных компь…
AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX протестировали в бенчмарке…
Грядущий процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX наверняка сможет покорить рейтинг лучших процессоров…
Samsung будет выпускать чипы для AMD MI300X…
Появилась информация от инсайдеров, что компания AMD заключила сделку с Samsung о использовании передовой…
Раскрыт дизайн нового сокета Intel LGA-1851…
Инсайдер с известного информационного ресурса Igor's Lab опубликовал ряд технических характеристик грядущ…
Intel представила новый технологический процесс в 16 нм…
Компания Intel Foundry Services, которая выступает дочерним подразделением компании Intel, официально пре…
Тесты AMD Ryzen 9 7945HX3D попали в сеть…
Сегодня в сеть попали результаты тестирования нового и пока что неанонсированного процессора AMD Ryzen 9 …
Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?Обзор и тесты Intel Core i5-13600K. Лучший процессор для игр?
Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0Обзор и тесты AMD Ryzen 5 7600X. Новый сокет AM5, DDR5 и PCIe 5.0
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor