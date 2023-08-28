Qualcomm не может спроектировать процессор Snapdragon 8cx Gen 4

Именно с этими ядрами и возникли проблемы — разработать архитектуру оказалось слишком сложной задачей. Впрочем, это вполне нормально — если бы создавать ядра было просто, то все компании имели бы собственные процессоры. Компания Samsung также пыталась обогнать конкурентов с помощью своих ядер Mongoose, но после неудачных попыток она всё же осталась верна дизайну ARM-0ядер. Google, по сообщениям, отложила разработку собственного решения на целый год, в то время как другие производители смартфонов, такие как Xiaomi и OPPO, вовсе прекратили разработку собственных процессоров. На текущий момент среди крупных компаний впереди оказалась только компания Apple, которая активно разрабатывает свои мобильные ядра и успешно производит их на заводах TSMC, что позволяет отрываться от конкурентов.