Qualcomm оштрафуют на приличную сумму

Европейская комиссия планирует оштрафовать Qualcomm на 997 миллионов долларов, именно в такую сумму была оценена деятельность производителя в 2017 году. Дело в том, что компанию Qualcomm уличили в подкупе - по словам следователя, компания заплатила «миллиарды долларов» компании Apple, дабы та пользовалась только их LTE-модемами и не покупала их у других компаний, это позволило производителю стать ведущим продавцом LTE-модемов на рынке, ведь слава разошлась быстро и другие компании последовали примеру яблочной компании. Штраф в миллиард долларов является пятью процентами от прибыли компании за 2017 год и эти деньги придется выплатить, хотя Qualcomm еще попытается оспорить это в суде и получить меньший штраф. Мы же думаем, что у нее ничего не получится, слишком уж очевидные факты получаются.