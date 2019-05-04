Qualcomm объявила о повышении выручки после сделки с Apple

2019-05-04, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Qualcomm ; [65]
Qualcomm опубликовал квартальный отчет с довольно пикантными подробностями о сделке с Apple. Выручка чиповой компании составит от $ 4,5 млрд до $ 4,7 млрд от урегулирования с Купертино, в результате которого Intel покинула рынок модемов 5G.

Сделка была объявлена в середине апреля, когда Apple и Qualcomm отказались от всех судебных исков друг против друга и чудесным образом стали лучшими друзьями, работая над будущим 5G предстоящих iPhone. Хотя мы знаем, сколько Qualcomm заработает в будущем, мы не знаем, сколько он получил от сделок задним числом, но некоторые аналитики предсказывают где-то между $5 млрд и $6 млрд.

Компания Qualcomm также сообщила, что станет поставщиком чипов в ближайшие два года и будет заключать прямое шестилетнее лицензионное соглашение. Это означает, что к 2020 году iPhone будет поставляться с чипсетами Snapdragon и модемами, вероятно, эволюция модуля X50. Первоначальный план Apple состоял в том, чтобы придерживаться Intel, но напряжение возросло после того, как производитель чипов “не достиг целей развития”.

В других цифрах Qualcomm сообщила об увеличении выручки на 3% в QoQ, но о снижении на 5% в годовом исчислении. Стив Молленкопф, генеральный директор компании, сказал, что их партнерство с Apple хорошо работает по стратегическим приоритетам, поскольку коммерческие запуски 5G начинаются по всему миру. Сан-Диего ожидает большего дохода в следующем квартале, с цифрами, возвышающимися до $10,2 млрд, которые должны увеличиться на 83%.

Комментарии:
Лучшее приложение про Доту в СНГ...
Лучшее приложение про Доту в СНГРасписание игр Иконка с...
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартф...
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфНедавно на отечественном рынке появился смартфон ASUS Zenfone Lite L1 (G553KL), который отличается от выш...
Киберспортивный клуб Immortals планирует...
Киберспортивный клуб Immortals планируетКиберспортивный клуб Immortals планирует купить организацию OpTic Gaming и вернуться на профессиональную ...
Российский мультигейминг forZe подписал ...
Российский мультигейминг forZe подписал Российский мультигейминг forZe подписал новых киберспортсменов в состав по Fortnite. Ростер пополнили два...
Американская киберспортивная организация...
Американская киберспортивная организацияАмериканская киберспортивная организация compLexity Gaming сменила девиз, логотип и игровую форму. ...
Предварительный обзор Valve Index. Новый...
Предварительный обзор Valve Index. НовыйВ последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные произ...
Майк miCKe Нгуен вернулся в команду Alli...
Майк miCKe Нгуен вернулся в команду AlliAlliance объявила игроков состава по Dota 2, информация об окончательном ростере появилась в социальных с...
FaZe Clan сыграет на BLAST Pro Series Lo...
FaZe Clan сыграет на BLAST Pro Series LoFaZe Clan стала второй приглашенной командой на BLAST Pro Series Los Angeles 2019 по CS:GO. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 PlayОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play
Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?
Предварительный обзор Valve Index. Новый...
Предварительный обзор Valve Index. НовыйВ последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные произ...
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor