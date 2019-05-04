Qualcomm объявила о повышении выручки после сделки с Apple

Qualcomm опубликовал квартальный отчет с довольно пикантными подробностями о сделке с Apple. Выручка чиповой компании составит от $ 4,5 млрд до $ 4,7 млрд от урегулирования с Купертино, в результате которого Intel покинула рынок модемов 5G.

Сделка была объявлена в середине апреля, когда Apple и Qualcomm отказались от всех судебных исков друг против друга и чудесным образом стали лучшими друзьями, работая над будущим 5G предстоящих iPhone. Хотя мы знаем, сколько Qualcomm заработает в будущем, мы не знаем, сколько он получил от сделок задним числом, но некоторые аналитики предсказывают где-то между $5 млрд и $6 млрд.

Компания Qualcomm также сообщила, что станет поставщиком чипов в ближайшие два года и будет заключать прямое шестилетнее лицензионное соглашение. Это означает, что к 2020 году iPhone будет поставляться с чипсетами Snapdragon и модемами, вероятно, эволюция модуля X50. Первоначальный план Apple состоял в том, чтобы придерживаться Intel, но напряжение возросло после того, как производитель чипов “не достиг целей развития”.

В других цифрах Qualcomm сообщила об увеличении выручки на 3% в QoQ, но о снижении на 5% в годовом исчислении. Стив Молленкопф, генеральный директор компании, сказал, что их партнерство с Apple хорошо работает по стратегическим приоритетам, поскольку коммерческие запуски 5G начинаются по всему миру. Сан-Диего ожидает большего дохода в следующем квартале, с цифрами, возвышающимися до $10,2 млрд, которые должны увеличиться на 83%.