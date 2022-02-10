Qualcomm объявляет о создании XR Labs

Новые лаборатории в Европе основаны на стремлении Qualcomm Technologies сделать XR доступным для масс и первоначально будут расположены в шести городах Европы с намерением добавить больше в будущем. Цель состоит в том, чтобы помочь разработать легкие, элегантные очки для ношения на голове и сделать инновационные технологии доступными для разработчиков с помощью платформы разработчиков Snapdragon Spaces™ XR для создания опыта, который изменит повседневную жизнь потребителей, розничную торговлю, промышленность, предприятия, образование и здравоохранение. Qualcomm Technologies расширяет границы и прокладывает путь к повседневному использованию благодаря постоянным достижениям в области исследований и разработок.