Qualcomm объявляет о создании XR Labs

Qualcomm вложила дополнительные средства в XR и Metaverse, объявив о создании XR Labs и научно-исследовательского центра XR в Европе. Компания открыла свои лаборатории расширенной реальности (XR) для дальнейшего улучшения своего сообщества дополненной и виртуальной реальности. Уделяя особое внимание разработке проектов исследований и разработок XR, инженерных и ключевых областей разработки технологий, таких как расширенное отслеживание рук и управление жестами, услуги 3D-картографирования и SLAM/локализации, многопользовательский опыт и распознавание изображений.

Новые лаборатории в Европе основаны на стремлении Qualcomm Technologies сделать XR доступным для масс и первоначально будут расположены в шести городах Европы с намерением добавить больше в будущем. Цель состоит в том, чтобы помочь разработать легкие, элегантные очки для ношения на голове и сделать инновационные технологии доступными для разработчиков с помощью платформы разработчиков Snapdragon Spaces™ XR для создания опыта, который изменит повседневную жизнь потребителей, розничную торговлю, промышленность, предприятия, образование и здравоохранение. Qualcomm Technologies расширяет границы и прокладывает путь к повседневному использованию благодаря постоянным достижениям в области исследований и разработок.