Qualcomm отказывается от предложения Broadcom в размере 121 миллиарда долларов

Она должна была стать одной из крупнейших сделок в области ИКТ, американская компания по производству чипов Qualcomm отклонила заявку в 121 миллиарда долларов от своего американского коллеги Broadcom.Да, цифры просто ослепительны. Qualcomm установил предложение в размере 82 долларов за акцию наличными, а цена за акцию слишком низка, как было объявлено в прошлую пятницу. Более того, нынешнее предложение будет слишком рискованным и, следовательно, не в интересах акционеров.Компания называет это позитивным моментом, когда Broadcom хочет встретиться с возможными листингами, которые необходимы для соблюдения правил конкуренции. В то же время Broadcom откажется выполнять другие возможные требования регулирующих органов. Кроме того, Broadcom будет настаивать на принятии важных решений относительно выпуска лицензий Qualcomm в период между подписанием сделки и завершением приобретения. «Это было бы проблематично и не допускалось в соответствии с правилами конкурса», - говорит Qualcomm.