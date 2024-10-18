Qualcomm отменила релиз Snapdragon Dev Kit

Сегодня компания Qualcomm официально отменила релиз своего Snapdragon Dev Kit, мини-ПК на базе Windows с Arm-процессором на борту, который изначально должен был выйти в июне. В письме к клиентам компания объяснила, что устройство не соответствует современным стандартам качества, так что деньги за заказы будут возвращены. И несмотря на упоминание о несоответствии стандартам, Qualcomm не объяснила, почему потребовалось столько времени, чтобы принять решение отменить выпуск устройства. В результате некоторые разработчики уже успели получить свой Snapdragon Dev Kit — ещё до отмены проекта. Некоторые журналисты даже разобрали устройство и опубликовал его полный обзор в сети, рассказав про особенности конструкции и не только.

И по итогам обзоров стало ясно, что хотя производительность мини-ПК сравнима с Apple M3 Pro, из-за отсутствия поддержки Linux и странных ограничений на «перепродажу» многие специалисты назвали гаджет странным решением. Также причина отмены релиза может быть связана с HDMI-портом — хотя в Dev Kit был обещан HDMI-порт, разработчики, которые получили приставку, обнаружил, что все чипы для внутренней конвертации DisplayPort в HDMI присутствуют, но сам порт отсутствует. Более того, Qualcomm ранее даже сообщала клиентам, что устройство будет поставляться с переходником USB Type-C на HDMI вместо полноценного порта. Теперь у многих разработчиков просто нет платформы, на которой они могли бы тестировать свои приложения.
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