Qualcomm перемещает часть производства Snapdragon 8 Gen1 в TSMC

Qualcomm объявила, что ее флагман Snapdragon 8 Gen1 SoC производится на 4-нм литейных заводах Samsung, но некоторые производственные проблемы вынуждают Qualcomm перенести часть производства на TSMC.

Согласно внутренним источникам в отрасли, Qualcomm недовольна доходами Samsung и не способна производить все необходимые чипсеты, поэтому TSMC, скорее всего, возьмет на себя часть производства. Однако некоторые считают, что это отрицательно скажется на единообразии. Известно, что производственный процесс TSMC более эффективен, чем у Samsung, с точки зрения мощности и размера, поэтому легко предположить, что чипы, произведенные на литейных заводах TSMC, будут превосходить те, которые производятся на заводе Samsung.
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