Qualcomm планирует сделать свои процессоры гораздо доступнее

Некоторое время назад компания Qualcomm наконец-то представила достойных конкурентов в сегменте ARM-процессоров, которые способны конкурировать с решениями от компании Apple и демонстрировать приличную энергоэффективность. Однако у производителя есть существенные проблемы с ценообразованием, так как производитель представил достаточно дорогие новинки — они делают конечный продукт очень дорогим и многим пользователям это не нравится. Но, к счастью, с будущем ситуация изменится. Дело в том, что во время обсуждения отчёта за третий финансовый квартал текущего года генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон объявил, что в 2025 году покупатели смогут приобрести устройства на базе Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite всего за 700 долларов.

При этом Кристиано Амон не уточнил, какой именно процессор сделают настолько доступным, ведь ноутбуки уровня Microsoft Surface Laptop с тем же процессором Snapdragon X Plus сейчас продаются по цене около тысячи долларов, а устройства на базе Snapdragon X Elite стоят ещё дороже. Кроме того, инсайдер сообщают, что компания уже начала работу над процессором Snapdragon X Elite Gen 2, который, вероятно, будет оснащён разогнанной версией графического процессора Adreno 830. При этом руководство компании Qualcomm не предоставило никаких финансовых данных о продажах Snapdragon X Elite или Snapdragon X Plus, вероятно, потому что пока слишком рано давать какие-либо значимые цифры — ноутбуки только недавно отправились в продажу.
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