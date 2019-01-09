Qualcomm поделилась планами на 2019 год

Генеральный директор Qualcomm, Криштиану Амон, на сцене CES объявил, что 2019 год станет «годом 5G». Также было объявлено, что более 30 устройств, в основном смартфоны, будут запущены в 2019 году, которые будут использовать процессор Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50.

Амон поделился успехом, достигнутым Qualcomm в автомобильной промышленности, заявив, что Qualcomm заключила контракты на «цифровую кабину» с 18 из 25 ведущих мировых автопроизводителей. Они будут использовать новые платформы Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit третьего поколения, которые охватывают процессоры, а также различные варианты беспроводного подключения (4G / 5G, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.). Система может использоваться для оповещения водителя о ближайшем переходе или предупреждения о маневрах других автомобилей. Руководитель Ford Дон Батлер объявил, что автомобили Ford будут включать чип C-V2X компании Qualcomm, начиная с 2022 года.