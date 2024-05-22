Qualcomm показала набор для разработчиков Snapdragon Dev Kit

Новые ARM-процессоры Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite были анонсированы совсем недавно, и чтобы упростить процесс разработки приложений для этих чипов, компания Qualcomm представила Snapdragon Dev Kit, который специально создан для разработчиков. Аппаратное обеспечение в данном случае оснащено самым передовым процессором, а все компоненты упакованы в портативный корпус размером всего восемь дюймов. Естественно, Dev Kit оснащён самым передовым железом, чтобы разработчики могли получить максимум от текущей платформы. На фотографиях Snapdragon Dev Kit представлен черный корпус с логотипом Snapdragon на верхней части. Основной компонент — топовый Snapdragon X Elite, который, по слухам, работает с TDP до 80 Вт. Ранее сообщалось, что тот же процессор тестировался при мощностях 23 Вт и 80 Вт в ноутбуках, а более производительная версия может достигать мощности до 98,50 Вт.

Учитывая, что Snapdragon Dev Kit предназначен для разработчиков, Qualcomm, вероятно, хотела, чтобы это оборудование работало на максимальной производительности, хотя это может привести к плохим последствиям. Ведь в ноутбуках процессор таких возможностей не предоставит из-за необходимости мощного охлаждения. Также данный набор для разработчиков получил 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, которую нельзя обновить, и 512 ГБ NVMe хранилища. Естественно, разработчикам доступно множество портов, включая три USB4 с интерфейсом Type-C, два дополнительных порта USB 3.2 с интерфейсом Type-A, один Ethernet порт, 3.5 мм аудиоразъём и вход HDMI.
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