Qualcomm показала платформу Snapdragon Wear 2500

Компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon Wear 2500, который создан специально для детских умных часов. Это идеальный вариант для тех разработчиков, которые хотят в будущем создавать умные часы и браслеты для подрастающего поколения. Некоторые функции и возможности здесь урезаны, чтобы сделать процессор более доступным, так что платформа позволит в целом понизить стоимость устройств. Никто же не хочет отдавать свои деньги за дорогостоящие часы, чтобы потом ребенок случайно взял их и разбил в песочнице. Помимо этого, будут поддерживаться технологии для слежения за ребенком и масса других интересных деталей. Думаю, в ближайшее время нам покажут целую россыпь новых умных браслетов. Вопрос лишь в том, будут ли дети такое носить в принципе.