Qualcomm получает громадную прибыль

Квартальная прибыль компании Qualcomm выросла на 41%, что неслыханно для данного сегмента. Стоит понимать, что современный рынок процессоров уже разделен между сильными игроками и серьезных перемен здесь не происходит. Соотвественно, если компания получила такую большую чистую прибыль, то у нее получилось как-то сократить расходы. Сообщается, что Qualcomm отгрузила на 6% больше процессоров чем в предыдущем году, плюс производитель планирует и этот показатель превысить в ближайшее время. Видимо, у производителя есть секретные проекты, которые позволят заработать еще больше денег в новом году. Будем надеяться, что монополия не остановит рост развития технологий в этом сегменте. Сейчас с Qualcomm просто никто не может тягаться, даже MediaTek сильно сдала позиции в последнее время.