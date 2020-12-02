Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 888 на саммите Snapdragon Tech Summit

1 декабря компания Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 888 на саммите Snapdragon Tech Summit. Возможно, что все основные бренды смартфонов выпустят флагманские телефоны на базе SD888 в 2021 году. Также с этим чипом смартфоны будут работать с любыми частотами мобильной связи 5G. В компании пообещали значительный прирост производительности и энергоэффективности при работе с ИИ.

Процессор Snapdragon 888 построен на 5-нанометровом техпроцессе. По словам разработчиков, он получил новое поколение модема Snapdragon X60 5G Modem-RF System.
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