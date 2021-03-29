Qualcomm представила новый чипсет Snapdragon 780G

Qualcomm представила новый чипсет 7-ой серии. Snapdragon 780G - новейший чип который обладает функциями флагманского Snapdragon 888, в тоже время делает его альтернативой для устройств среднего класса. Ожидается, что устройства на базе Snapdragon 780G будут доступны во втором квартале 2021 года.

Snapdragon 780G оснащен процессором Qualcomm Kryo 670 с графическим процессором Adreno 642, а также модемом Snapdragon X53 5G. 780G оснащен движком AI Engine шестого поколения от Qualcomm, который работает на новом процессоре Hexagon 770. Поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. Новый чип оптимизирован с набором функций Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Более подробно о новом чипсете можно узнать с официального сайта производителя.
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