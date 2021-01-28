Qualcomm представила платформу для автомобилей

Американский производитель микросхем Qualcomm, который ранее на этой неделе подписал с Veoneer соглашение о сотрудничестве по производству автомобильных систем, управляемых водителем, теперь представил свои платформы Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения. Выпуск систем состоялся во время собственного мероприятия компании. Кроме того, Qualcomm также представила платформы Snapdragon Automotive 4G и 5G, которые она считает важным фундаментом для будущих автомобильных конструкций. Платформы Automotive Cockpit Platform 4-го поколения предназначены для использования в качестве машинного отделения для высокопроизводительных всесторонних вычислений и обработки, которые могут быть легко распространены на коммерческие приложения. Он доступен в трех вариантах - Performance, Premiere и Paramount для платформ начального, среднего и суперкомпьютерного уровня соответственно. Кроме того, обновления по беспроводной сети (OTA) будут легко доступны на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

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