Qualcomm представила процессор Snapdragon XR2+ Gen 2

Сегодня компания Qualcomm официально представила новый процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 для гарнитур дополненной и виртуальной реальности, который обладает внушительными преимуществами по сравнению с текущим чипом. Этот процессор будет поддерживать устройства дополненной реальности (AR), смешанной реальности (MR) и виртуальной реальности (VR) с высоким разрешением дисплеев. Платформа, которую по официальным сообщениям будут использовать Samsung и Google в своих будущих гарнитурах, обеспечивает разрешение 4,3K для каждого глаза при частоте до 90 кадров в секунду. Ещё процессор XR2+ Gen представляет прирост производительности процессора в 15% и прирост графической подсистемы на уровне 20%. Благодаря этому шлемы дополненной и виртуальной реальности будут легко запускать развлекательный контент вплоть до видеоигр.

В Qualcomm заявили, что компания использует на устройстве искусственный интеллект, который будет поддерживать 12 камер, что должно улучшить пространственное взаимодействие — отслеживание головы, контроллера, выражений лица, оценку глубины и 3D-сканирование пространства. Платформа поддерживает видеопрозрачность с задержкой в 12 мс, плюс устройства с процессором XR2+ Gen 2 будут работать с протоколами беспроводной связи Wi-Fi 6, 6E и 7. Вероятно, новый процессор позволит конкурировать со шлемом дополненной реальности от компании Apple, но пока что реальных сравнений, конечно же, не было — для этого нужно выпустить шлем в продажу.