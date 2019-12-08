Компания Qualcomm представила процессоры Snapdragon 8c и 7c для ноутбуков на Windows 10 класса Always Connected PC.

Процессор Snapdragon 8c получил восемь ядер Kryo 490 с частотой до 2,45 ГГц, графический процессор Qualcomm Adreno 675 и LTE-модем Snapdragon X24.

Процессор Snapdragon 8c на 30% производительнее чем процессор Snapdragon 850. А вот процессор Snapdragon 7c выполнен по 8-нм техпроцессу, это восьмиядерный процессор с ядрами Kryo 468 и графический адаптер Adreno 618, а также сопроцессор Hexagon 692 DSP.

Процессор Snapdragon 7c на 25% производительнее конкурентов и обеспечивает вдвое большее время автономной работы по сравнению с конкурирующими платформами в бюджетном сегменте ноутбуков.

Ноутбуки с процессорами Snapdragon 8c и Snapdragon 7c представят в 2020 году.