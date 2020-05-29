Qualcomm представила свои первые чипы Wi-Fi 6E

Компания Qualcomm представила свои первые чипы с поддержкой Wi-Fi 6E - серия FastConnect и Networking Pro для смартфонов и маршрутизаторов. Буква «E» в Wi-Fi 6E означает расширенный, и устройства, поддерживающие его, смогут подключиться к открытому спектру 6 ГГц. Это должно обеспечить производительность Wi-Fi, поскольку спектр 6 ГГц на данный менее перегружен.

В течение 20 лет Wi-Fi работал на частоте около 400 МГц, и все доступные каналы должны были умещаться в этом диапазоне. Wi-Fi 6 ГГц работает на частоте 1200 МГц, это примерно 160 МГц на один канал. Таким образом, двух каналов в диапазоне 6 ГГц достаточно, чтобы уместить весь нынешний диапазон Wi-Fi.

Qualcomm не сказал, когда мы сможем увидеть устройства с новыми чипами, особенно с текущими проблемами с цепочками поставок по всему миру. Но вице-президент Qualcomm по технологиям, ожидает, что это будет «очень быстрый переход».
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