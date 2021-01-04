Qualcomm представит 8-нм процессор Snapdragon 480 5G

В последнее время смартфоны 5G становятся все более распространенными, самые доступные телефоны 5G по-прежнему относятся к сегментам среднего уровня. Теперь это может измениться, так как Qualcomm, по-видимому, планирует анонсировать чипсет Snapdragon 480 5G, который обеспечивает более новую и быструю пропускную способность для бюджетных устройств.

Процессор Qualcomm Snapdragon 480 5G основан на 8-нм техпроцессе и оснащен восьмиядерным процессором Kyro 460 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новый процессор предлагает 100-процентное улучшение производительности по сравнению с Snapdragon 460 предыдущего поколения и графическим процессором Adreno 619. Так же новый процессор будет поддерживать дисплеи с частотой обновления до 120 Гц и Wi-Fi 6.